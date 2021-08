Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : LUDWIG NESTOR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Ludwig Nestor en concert à La Bellevilloise vendredi 3 septembre 2021. Grâce à ses parents d’origine haïtienne, Ludwig Nestor est initié très jeune à l’écoute de la musique. C’est dans la banlieue parisienne qu’il écoute les classiques populaires Kompa d’Haïti. Élève au conservatoire, il est rapidement à l’aise sur scène avec sa guitare et surtout sa voix. Les publics qu’il rencontre le mettent face à une évidence : la musique sera son vecteur le plus puissant pour unir les gens et apaiser les âmes. Utopique ? On pourrait le penser, mais son énergie funky sur scène mettrait d’accord n’importe quels ennemis le temps d’une soirée. Qu’importe le style musical, le Groove est son essence. Il connaît les Zéniths de France avec le show « Gospel pour 100 Voix » depuis 2015 et les festivals de renoms avec le « Gystère Live Gang ». Son répertoire, un voyage dans le temps passant par différents continents, est un plaisir pour chacun et ne déçoit jamais. – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Autre concert La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Autre concert Musique

