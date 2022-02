Café concert : Les Guetteurs La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Guetteurs en concert à La Bellevilloise jeudi 17 mars 2022. Depuis que le groupe est né en 2007 à Boulogne-Billancourt (92), les Guetteurs chantent leur reggae comme un cri vers le Ciel. Leur premier album sort en 2014 : Guerriers Pacifiques. Les Guetteurs trouvent alors leur public et commencent à écumer festivals et salles de concerts. En 2016 ils sortent un deuxième album : Tatoué, qui les nommera aux victoires du reggae. En 2018, ils sont à l’affiche du célèbre festival Reggae Sun Ska. Les textes du chanteur Fratoun sont puissants et introspectifs, touchants. En live, l’énergie du groupe déborde et séduit le public, que ce soit en concert intime ou lors de plus grands shows. En décembre 2021, Les Guetteurs reviennent en force avec leur nouvel EP Soleil noir, disponible sur toutes les plateformes de streaming. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

