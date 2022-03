CAFE-CONCERT : LES FRERES DUBZ La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Frères Dubz ont pris l’habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au même endroit. Les Frères Dubz ont pris l’habitude de ne pas poser leurs valises trop longtemps au même endroit. C’est sur scène que ces deux personnages clownesques ont élu domicile et invitent les spectateurs à partager ce qu’ils ont de plus précieux : un répertoire constitué de compositions et de danses traditionnelles grecques. C’est accompagné d’une section rythmique (contrebasse et percussion) qu’ils ont créé un ensemble de cordes capable aussi bien d’explorer les émotions les plus intimes que de susciter la folie générale. Musiciens : Guitare : Sylvain Dubert Lavta, Bouzouki : Raphael Dubert Contrebasse : Julien Ducoin Darbouka, Gatham : Eric Navet 18h30 : ouverture des portes 20h : début du concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : https://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3qMqE3k 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

