Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : LES FRERES DUBZ La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : LES FRERES DUBZ La Bellevilloise, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

Les Frères Dubz en concert à La Bellevilloise samedi 25 septembre 2021. Les frères Dubz sont deux curieux personnages amoureux des musiques des Balkans. En trois ans, ils ont effectué une centaine de concerts au cours desquels ils ont emporté avec eux des milliers de spectateurs de tous âges vendant ainsi plus de 1000 exemplaires de « Tsalaïka » leur premier EP autoproduit. C’est avec « Mauvaise Herbe » en poche, leur premier album, qu’ils repartent sur les routes maintenant accompagnés d’une section rythmique explosive (contrebasse et percussion). Ce sera alors l’occasion pour eux de vous livrer ce qu’ils ont de plus précieux : leur musique et leur imagination ! 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-09-25T18:30:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris