Les 2moiselles de Paname en concert à La Bellevilloise vendredi 3 décembre 2021. A l’âge de 4 ans, on leur a mis un instrument entre les mains, et on peut dire qu’elles en ont fait bon usage. En grandissant, leur passion commune et leur curiosité les ont poussées à explorer hors des sentiers battus : de la musique classique à la chanson française, de l’Amérique Latine au Continent Africain, des Caraïbes à l’Europe de l’Est, …Ajoutez à ceci une grande maitrise de leur instrument et un grain de folie, et voici : Les 2moiselles de Paname ! Avec leur nouveau projet Klezmer & Looper, le duo explosif des jumelles Lillie et Aurore Daniel vous invite à un voyage musical sans frontière : Les mélodies acoustiques de Clarinette & Violoncelle, rythmées par une machine « Loop Station » navigant entre Électro-Swing, Dub, Oriental, Dance-Hall, Rap, Trap ; ça swing, ça virevolte, ça pétille et vous entraine irrésistiblement dans la danse. – Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

