Café-concert : Lëk Sèn La Bellevilloise Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Lëk Sèn en concert à La Bellevilloise jeudi 22 février 2024.

Lëk Sèn est né à Ngor, un village de pêcheurs au Sénégal. Dès son jeune âge, il s’est plongé dans la culture rasta, inspiré par la musique reggae et la lutte pacifique de ses ancêtres déportés. Avec ses nombreux titres chantés en patois jamaïcain et ses nombreux titres à succès comme « Ndobine » et « Manay » (Feat Clinton Fearon), « Hungry Lion » ou encore « Pirates » (Feat Cédric Myton)…, la musique de Lëk Sèn construit un pont naturel entre le monde et l’Afrique.

À ses débuts, Lëk Sèn s’exprime en rappant au sein du groupe de musique SSK, avec lequel il a été finaliste du Prix Découverte RFI en 2007. Puis en 2010 il entame une carrière solo. Avec des débuts dans un style plutôt hip-hop, son univers actuel gravite autour de trois univers, l’un reggae, afro beats en groupe, l’autre plus Afro, Reggae-Folk, Urban blues en acoustique qu’il viendra présenter à la Bellevilloise, et le dernier en version Sound System Reggae, Dancehall.

En 2022, Lëk Sèn lance son 6ème album « I roots » en grande pompe sur Radio France Musique « Ocora – Couleurs du monde » et devient l’album reggae « Temps fort 2022 » par « Forward the bass » en Allemagne et rentre en 2023 au top 100 des chansons reggae les plus écoutées en Espagne.

Lëk Sèn présentera un mix de ses derniers albums « Nanooy » & « I roots » et présentera en exclusivité quelques titres de son prochain album, accompagné de Xavier Lassire à la guitare. Plus : www.linktr.ee/leksen

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Café-concert : Lëk Sèn