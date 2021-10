Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : LE BUDDY La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Buddy en concert à La Bellevilloise vendredi 29 octobre 2021. Le Buddy est un groupe de swing traditionnel aux influences jazz New Orleans. Le groupe se crée en 2018 à la Nouvelle Orléans au coin d’une rue, entre royal street et Bourbon Street. C’est au détour de jams nocturnes, parades et fêtes de rues que les musiciens de buddy font leur rencontre. Le Buddy trouve à la New Orleans l’identité qu’il recherche et qu’il veut transmettre. La joie d’un swing New Orleans hybride, entremêlé avec quelques biguines des caraïbes, le tout servi sur un plateau par un sextet de buddies. – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Jazz La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Jazz Musique

