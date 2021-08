Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : LA PATRONA Y LOS DESPECHADOS La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : LA PATRONA Y LOS DESPECHADOS La Bellevilloise, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

La Patrona y los Despechados en concert dans la Halle aux Oliviers de La Bellevilloise samedi 28 août 2021. La Patrona y los Despechados est le récit d’un amour et d’une histoire de racines sous le soleil, les saveurs, les douleurs et les célébrations d’Amérique latine. Fusion de musiques populaires traditionnelles tels que le tango, le bolero et la cumbia, La Patrona y los Despechados vous proposent de revisiter les cabarets d’un continent, sous le rythme des paillettes parisiennes. Paula cubos – chanteuse Diego Lun – percussions Aurore Daniel – basse Nahuel Zucco – piano et synthétiseurs 18h30 : Ouverture des portes

20h : Concert La réservation est vivement conseillée sur https://www.labellevilloise.com/manger-boire L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

