Tamar Su et D Fine Us sont en café-concert le jeudi 9 mars à La Bellevilloise !

Tamar Su

Artiste Parisienne, originaire de Tel Aviv, Tamar Su s’est bâtie un univers inspiré d’Indie Folk et de musiques ethniques, aspirant à embarquer son public dans des mélodies aux sonorités acoustiques et à la structure pop. Elle est influencée par le rock classique israélien et international (France Gall, Jane Birkin) ainsi que par les musiques du monde.

En 2022 Tamar Su a eu deux actualités : un premier album en Français et en Hébreu dont plusieurs titres ont intégré la playlist de FIP. Les ondes poétiques de Tamar Su resurgissent dans chaque recoin de ses chansons. Entre guitare, harpe bouzouki et violoncelle, les instruments prennent de la place Jamais trop, toujours dans un juste équilibre entre sonorités traditionnelles et esprit vagabond orienté pop.

L’autre actualité a été la sortie d’un court-métrage d’animation basé directement sur son histoire que Tamar a produite dans le cadre d’une coproduction Franco-Israélienne et pour lequel elle a composé la musique originale.

Son prochain projet est un second album également en Français et en Hébreu dans le texte, avec le producteur musical Daniel Shmulik qui sortira à l’été 2023.

