Date et horaire exacts : Le vendredi 07 janvier 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Kieran Thorpe en concert à La Bellevilloise vendredi 7 janvier 2022. Kieran Thorpe est un troubadour indépendant, un chanteur-compositeur à l’ancienne avec une voix douce et claire.

Il a fait l’école des scènes ouvertes et autres hootenannies britanniques, tout en jouant avec ses différents groupes Firedog Empire, The Bottlenecks, et tournant intensément avec The Buffalo Skinners de Sheffield (UK) avec lesquels il a joué au Festival de Glastonbury, au Cambridge Folk Festival, au London’s Dublin Castle entre autres. Jusqu’au moment où il a fallu faire un choix de vie compatible avec ses aspirations musicales.

Il s’établit en France depuis quelques années et a enregistré son premier album solo « A room with a view », sorti le 4 juin dernier. L’envie de jouer en solo ne l’a cependant pas empêché de bien s’entourer avec des cordes, des cuivres, des harmonies et une contribution de douze musiciens de talent pour cet instantané de 10 ans de pérégrinations.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez

18h30 : Ouverture des portes

20h : Concert

La réservation est vivement conseillée.

Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com

Découvrez la carte : https://bit.ly/3qMqE3k

L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur présentation du pass sanitaire.

