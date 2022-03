Café concert : Julianne Joe et Jérémy Pagis Léognan, 8 avril 2022, Léognan.

Café concert : Julianne Joe et Jérémy Pagis Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan

2022-04-08 – 2022-04-08 Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE

Léognan Gironde Léognan

Julianne Joe est une chanteuse, autrice-compositrice dont la voix pleine d’émotions et d’authenticité à la couleur celte nous rappelle Sinead O’connor.

Devenue guitariste émérite, elle s’accompagne sur ses chansons d’un jeu de guitare et de banjo très original et élégant passant du folk raffiné, aérien au blues-rock nerveux.

Elle nous balade dans différentes ambiances, d’une émotion à l’autre, avec ses morceaux et de sa voix pure qui nous ouvre grand le cœur.

Chacun de ses concerts est un moment rempli de couleurs et d’émotions sincères, un voyage rempli des cordes des guitares, des banjos et du violon, des percussions frappés à même l’instrument ou sur des appareils bricolés et porté par sa voix sensible.

Elle sera pour ce concert accompagnée de son contrebassiste Jérémy Pagis qui s’entremêle avec nuance et efficacité à son jeu.

Julianne Joe est une chanteuse, autrice-compositrice dont la voix pleine d’émotions et d’authenticité à la couleur celte nous rappelle Sinead O’connor.

Devenue guitariste émérite, elle s’accompagne sur ses chansons d’un jeu de guitare et de banjo très original et élégant passant du folk raffiné, aérien au blues-rock nerveux.

Elle nous balade dans différentes ambiances, d’une émotion à l’autre, avec ses morceaux et de sa voix pure qui nous ouvre grand le cœur.

Chacun de ses concerts est un moment rempli de couleurs et d’émotions sincères, un voyage rempli des cordes des guitares, des banjos et du violon, des percussions frappés à même l’instrument ou sur des appareils bricolés et porté par sa voix sensible.

Elle sera pour ce concert accompagnée de son contrebassiste Jérémy Pagis qui s’entremêle avec nuance et efficacité à son jeu.

+33 5 56 92 76 60

Julianne Joe est une chanteuse, autrice-compositrice dont la voix pleine d’émotions et d’authenticité à la couleur celte nous rappelle Sinead O’connor.

Devenue guitariste émérite, elle s’accompagne sur ses chansons d’un jeu de guitare et de banjo très original et élégant passant du folk raffiné, aérien au blues-rock nerveux.

Elle nous balade dans différentes ambiances, d’une émotion à l’autre, avec ses morceaux et de sa voix pure qui nous ouvre grand le cœur.

Chacun de ses concerts est un moment rempli de couleurs et d’émotions sincères, un voyage rempli des cordes des guitares, des banjos et du violon, des percussions frappés à même l’instrument ou sur des appareils bricolés et porté par sa voix sensible.

Elle sera pour ce concert accompagnée de son contrebassiste Jérémy Pagis qui s’entremêle avec nuance et efficacité à son jeu.

Kawa Nhan

Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT Montesquieu