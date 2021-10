CAFE-CONCERT : ILLONA La Bellevilloise, 11 novembre 2021, Paris.

Illona en concert dans la Halle aux Oliviers de La Bellevilloise jeudi 11 novembre 2021.

Illona est une guitariste jouant du fingerstyle percussif. Elle compose, arrange et interprète des morceaux en utilisant sa guitare comme multi-instruments. Elle nous fait voyager à travers divers émotions ou le rythme et les percussions sont les maîtres mots.

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, ce n’est qu’au printemps 2009, âgée de 13 ans, qu’elle se lance dans un apprentissage de la guitare fingerstyle en autodidacte, en regardant des vidéos sur YouTube et surtout à force d’acharnement et d’une véritable passion pour son instrument.

Le talent de la jeune guitariste est très rapidement révélé puisqu’en 2011, elle est la lauréate du concours SACEM Jeune Talent. Sont présents dans le jury les violonistes Didier Lockwood et Fiona Monbet, le guitariste de jazz manouche Marcel Campion, et le réalisateur Tony Gatlif. Par la suite, Illona multiplie les rencontres avec des pointures de la guitare. En 2012, elle est l’invitée spéciale des guitaristes Sungha Jung et Michel Haumont, au Café de la Danse à Paris. Elle ouvre le concert de Biréli Lagrène au Trianon de Paris, participe à la Guitar Night au Petit Journal Montparnasse, ainsi qu’au fameux Musikmesse à Francfort à plus de trois reprises. Illona est également programmée par le festival Solidays en 2016, ou encore Acoustic le festival en 2019 durant lequel elle partage l’affiche avec des artistes de renom tels que Keziah Jones, Clara Luciani…

La musique n’a pas de frontière, et c’est le cas pour Illona qui est invitée à jouer en Italie, Autriche, Allemagne, Corée du Sud… La musique d’Illona attire l’attention des sponsors étrangers, comme la marque de guitare allemande Baton Rouge Guitars, la prestigieuse marque de cordes Elixir (Usa), les câbles Klotz (Ger), la marque de capodastre G7th (Uk), ainsi que Fusion Bags (Uk).

En août 2013, Illona enregistre son premier album en Italie. The Guitar Power est une courageuse et véritable appropriation acoustique. L’album est composé de divers morceaux qu’elle affectionne particulièrement, appartenant à différentes périodes et genres musicaux. C’est de cette façon que de Smooth Criminal de Michael Jackson, à Just the two of us de Bill Withers via Get Lucky de Daft Punk, on voyage dans l’univers enchanteur d’Illona.

En septembre 2021, Illona sort officiellement sa composition Broken, en collaboration avec la chanteuse lyrique Myriam Bouskour. Il s’agit d’un morceau alliant fingerstyle et chant classique.

