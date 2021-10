Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : GOODBYE JUPITER + TAÏSEN La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : GOODBYE JUPITER + TAÏSEN La Bellevilloise, 19 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Goodbye Jupiter et Taïsen en concert à La Bellevilloise vendredi 19 novembre 2021. Goodbye Jupiter ou l’alliance de trois passionnés de musique classique autour d’un style minimaliste et onirique. C’est un soir, en sortant du cinéma que le pianiste Guilhem Kaltenbach composa pour des cordes ce qui deviendrait la première pièce de son futur trio. Résolu à rendre vivante cette musique, ce fut une évidence pour lui de s’adjoindre les talents d’Hannah Al-Kharusy, originaire du Michigan et ancien premier violoncelle du prestigieux orchestre de la Grand Valley State University et d’Arnaud Bonnet, alors tuttiste et soliste à l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. Le trio joue aujourd’hui une musique où le dénuement devient lumière. La profondeur du son des cordes, leur manière d’accompagner le silence, la délicatesse du jeu : partir du minimum, ne conserver que l’essentiel, suggérer l’émotion sans emphase. La beauté prise depuis le cœur, battement minimal devenant musique. – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire Concerts -> Classique La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Classique Musique

