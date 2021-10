Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : GABRIELA ETOA & OUSMANE KOUYATE La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : GABRIELA ETOA & OUSMANE KOUYATE La Bellevilloise, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Gabriel Etoa & Ousmane Kouyaté en concert à La Bellevilloise samedi 30 octobre 2021. Ousmane Kouyaté et Gabriela Etoa, c’est la rencontre de deux univers complémentaires. Celui d’une jeune autrice-compositrice-interprète franco-camerounaise, amoureuse des lettres, bercée aussi bien à la musique classique qu’aux chansons populaires ; et celui d’un grand musicien d’Afrique de l’Ouest représentant tout l’héritage culturel de ses ancêtres à travers son instrument fétiche, la kora. A l’aide un savant mélange de leurs répertoires respectifs, puisant aussi bien dans l’afrobeat originel que dans la variété, ils forment un duo bousculant les codes de l’afrobeat moderne. 18h30 : Ouverture des portes

20h : Concert La réservation est vivement conseillée. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

