CAFE-CONCERT : GABRIEL ETOA La Bellevilloise, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 01 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Gabriela Etoa est une jeune artiste franco-camerounaise incarnant son temps à travers une œuvre singulière, puisant dans un brassage culturel aux inspirations variées.

Entre musique africaine des 70’s, chanson française, pop américaine et un brin d’électro house, une toute nouvelle sonorité lui permet de défendre un nouveau courant musical qu’elle qualifie de « Neo Pop Afro ».

Ses textes, élégamment dictés par ses amours, ses doutes et ses réflexions, laissent un sentiment d’honnêteté et reflètent, tel un miroir, notre propre expérience de vie. Ses mélodies entêtantes, portées par une voix puissante, saurons même nous arracher quelques notes chantées.

Accompagnée par Medhi Kadourri, et son jeu de guitare aussi bien inspiré des sonorités jazz et neo-soul que du rock, par le bassiste Florent Camilleri, dont la basse groovante et subtilement sublimée de distorsion électrise la musique d’Etoa, et par le batteur Kevin Lehning, aux influences à la fois hip-hop et africanisantes, le ton est donné pour donner vie à une musique moderne et rafraîchissante, dont l’expérience, en tant qu’auditeur mais surtout en tant que spectateur, ne laissera pas de marbre.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Réservez ici :

https://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com

Découvrez la carte : https://bit.ly/359uomX

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact :

