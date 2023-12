CAFE-CONCERT : EMIGRANTE La Bellevilloise Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Emigrante en concert à La Bellevilloise samedi 6 janvier 2024.

Le groupe Emigrante débarque sur terre débordant d’une joie et d’une énergie communicative. Emigrante est un groupe inclassable et imprévisible. De reprises déjantées en ballades traditionnelles Roms, leur musique libère une créativité et un enthousiasme renversant.

4 musiciens et 2 chanteuses aux parcours atypiques se promènent de cultures en pays se jouant des frontières et des cases.

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Réservez ici :

http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com

Découvrez la carte : https://bit.ly/359uomX

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire. Port du masque à votre arrivée et à chacun de vos déplacements.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

