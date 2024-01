Café-concert : Elektre La Bellevilloise Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Jeudi 8 février, Elektre est en café-concert à La Bellevilloise !

Elektre est un trio qui fait le pont entre deux siècles, entre la Grèce des années 1920 et le Paris cosmopolite des années 2020. En choisissant de l’habiller aux couleurs de la trap music, du reggaeton, de l’électro, le projet Elektre rend hommage au rebetiko et à ses origines urbaines : né dans les quartiers pauvres d’Athènes vers 1920, le rebetiko est le style musical créé par les grecs exilés d’ Anatolie qui chantent une vie de bohème, de parias, teintée d’ivresse et de clandestinité.

Formation :

Maîlys Mallet : chant, percussions

Monika Kabasele : chant, guitare

Clément Buffière : bouzouki, chant

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

