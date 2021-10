Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : DUO ROSSI – BONFIGLIO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : DUO ROSSI – BONFIGLIO La Bellevilloise, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

Le Duo Rossi – Bonfiglio en concert dans la Halle aux Oliviers de La Bellevilloise vendredi 1er octobre 2021. Le duo Rossi-Bonfiglio (Argentine) représente l’expression actuelle du tango de Buenos Aires. Avec un répertoire dynamique et versatile, il revisite les classiques du genre. Une photographie actuelle de Buenos Aires pour un tango vivant ! Sebastian Rossi au chant et à la guitare, Patricio Bonfiglio au piano et au bandonéon. 18h30 : Ouverture des portes

20h : Concert 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

