Café-concert : Dousteyssier / Vuillemin Trio La Bellevilloise Paris, vendredi 2 février 2024.

Le vendredi 02 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Jean Dousteyssier et Romain Vuillemin en café-concert à La Bellevilloise vendredi 2 février 2024.

Jean Dousteyssier

Originaire du sud ouest de la France, il débute le Jazz au collège de Marciac puis continue sa formation dans la classe de Jazz et musique Improvisées du CNSM de Paris.

Soucieux de multiplier les approches de ses instruments et de diversifier ses pratiques compositionnelles, il se produit avec diverses formations aux esthétiques bien différentes, en tant que sideman au sein de L’orchestre national de Jazz d’Olivier Benoit qu’il intègre en 2013, du Umlaut Big Band ou encore de l’ONCEIM de Frédéric Blondy, mais également au sein de ses propres projets comme le quatuor de clarinette Watt, Post k ou encore le Collectif Paris Swing.

Il organise également des concerts appelés « Jazz séries » sur Paris où il se produit régulièrement dans des programmes toujours originaux.

Jean Dousteyssier a été nominé en tant que révélation de l’année 2017 du Magazine « Jazz Magazine ».

Romain Vuillemin

Guitariste autodidacte spécialisé en guitare manouche et jazz swing, développe un style très Django de la fin années 30 avec son quartet avec lequel il enregistre deux albums. Ce jazz «à la française» l’a amené à se produire tantôt en accompagnateur ou tantôt en soliste dans de nombreuses salles et festivals en Europe et en Amérique du Nord dont le festival de jazz de Montréal, le Konserthuset de Stockholm ou encore la Philharmonie de Paris. Il est également guitariste du Collectif Paris Swing auprès d’autres camarades du Umlaut Big Band, et partage aussi la scène avec le célèbre accordéoniste Roland Romanelli dans un projet autour du répertoire de Francis Lemarque.

Jean Dousteyssier – Clarinette

Romain Vuillemin – Guitare

Edouard Pennes – Contrebasse

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://bookings.zenchef.com/results?rid=349712&pid=1001

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



