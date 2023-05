Café-concert – Doudou Diouf La Bellevilloise, 24 juin 2023, Paris.

Le samedi 24 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Samedi 24 juin 2023, Doudou Diouf est en café-concert à La Bellevilloise !

Mamadou Diouf aka Doudou Diouf (DouDouDiouf) est un auteur-compositeur, guitariste, harmoniciste, joueur de sanza, percussionniste, flûtiste, interprète et danseur, développant de l’afro-fusion, de l’afro-pop, de l’afro-folk ou de la musique acoustique aux parfums mbalax.

Son style mêlant percussions africaines, phrasés de saxophone percutants et riffs de guitares jazzy et qu’il appelle « world universel d’ici et là-bas », soutient des textes chantés d’une voix chaude en wolof, en anglais ou en français.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Contact : https://www.labellevilloise.com/

