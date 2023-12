Café-concert : Doudou Diouf La Bellevilloise Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 05 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Le 5 janvier Doudou Diouf est en concert à La Bellevilloise !

Tout part de la Médina, ce quartier populaire de Dakar, DOUDOUDIOUF peint peu à peu une fresque mélodique et chaleureuse à travers des compositions et interprétations toujours plus captivantes. En wolof, anglais, français, jonglant avec sa voix, les sons, sa guitare, son harmonica, il s’entoure en concert de musiciens talentueux et de renom, véritable festival de couleurs…

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

