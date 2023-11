Café-concert : Dendana La Bellevilloise Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Vendredi 1er décembre découvrez Dendana en café-concert à La Bellevilloise !

Compositeur et chanteur algérien, DENDANA puise ses influences dans le blues, le rock et le patrimoine saharien, à la croisée des musiques modernes et traditionnelles. Il se fait découvrir sur les ondes des radios algériennes avant de poursuivre sa carrière en France. 10 ans et 3 albums plus tard, DENDANA sort un nouvel opus dans lequel il retrace son exil jalonné de rencontres décisives, et décrit le rêve d’une Algérie moderne en quête de libertés.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Contact :

