Cynthia Abraham & Haile Jno Baptiste en concert dans la Halle aux Oliviers de La Bellevilloise jeudi 9 septembre 2021. Cynthia Abraham et Hailé Jno-Baptiste font revivre les grandes reprises sur lesquelles nous avons tous danser ! Ce duo allie parfaitement le groove et la soul, tout en subtilité et en énergie. The Gap Band, Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Chaka khan seront parmi nous en vibrations… Cynthia Abraham : Voix, looper Hailé Jno baptiste : Guitare, choeurs – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée sur https://www.labellevilloise.com/manger-boire L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Autre concert La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

