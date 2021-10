Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : CUARTETO CUBANO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Cuarteto Cubano en concert à La Bellevilloise vendredi 15 octobre 2021. Embarquez avec le Cuarteto Cubano pour un voyage à travers les sonorités cubaines. Formé en 2016 autour de 4 musiciens cubains et français, le groupe revisite les standards de la musique traditionnelle de « l’île crocodile ». Contrebasse, guitare, piano et bongos vous emmèneront à la rencontre du son, du boléros ou encore du cha cha cha cubains. 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire. Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

