Café concert : Comme au pub ! Léognan, 1 avril 2022, Léognan.

Café concert : Comme au pub ! Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE Léognan

2022-04-01 – 2022-04-01 Café Associatif Kawa Nhan 10 PLACE JOANE

Léognan Gironde

Venez nous retrouver dans une ambiance musicale aux notes celtiques dans l’ambiance d’un pub irlandais. Nous serons ravis d’y accueillir le Ceili Band de Villenave d’Ornon avec ses cornemuses, flûtes, clarinettes, violons et guitare. Ils vous feront voyager dans les terroirs de l’Ecosse et de l’Irlande. Jigs, polkas, reels et valses seront au rendez-vous !

Entrée libre.

Pour consommer, il faut adhérer 1€ pour 1 mois ou 9€ pour toute l’année 2022.

Petite restauration sur place.

Pass vaccinal demandé

+33 5 56 92 76 60

