Paris Café-concert : Claudia Meyer La Bellevilloise Paris, 16 novembre 2023, Paris. Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Claudia Meyer est en café-concert le 16 novembre à La Bellevilloise ! Passionnée de musique latine depuis toujours, Claudia Meyer continue son voyage au fil des langues et des pays en passant par l’Argentine, Cuba, La bolivie la Colombie, le Brésil et l’Orient. Elle revisite de grands standards internationaux comme « Lady d’Arbanville » qu’elle enregistre en espagnol après avoir obtenu l’autorisation de Cat Stevens ; l’intemporelle « Malaguena » ; « Los Hermanos » popularisé par la voix qui l’a influencée Mercedes SOSA « Eu sei que vou te amar » de Vinicius De Moraes et Tom Jobim. On y retrouve aussi des compositions originales, colorées par ses influences méditerranéennes. Claudia Meyer sera accompagnée par son complice de toujours, le musicien et réalisateur de l’album Marc Benabou « Marquito » Un duo puissant basé sur l’énergie et le dialogue omniprésent avec le public. Ces deux artistes multi-facettes en symbiose totale, offrent un spectacle authentique. Guests : Alain Douïeb aux percussions et la danseuse argentine Sabrina Llanos Terragona . – 18h30 : ouverture des portes 20h : début du concert La réservation est vivement conseillée. 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

