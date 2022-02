Café concert « Chœur de Meufs » Pauillac, 2 avril 2022, Pauillac.

Café concert « Chœur de Meufs » Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

2022-04-02 – 2022-04-02 Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet

Pauillac Gironde

5 EUR « Chœur de meufs » regroupe des femmes d’horizons divers, unies par les canteras occitanes et l’envie de les féminiser. Au travers d’un répertoire varié de chants polyphoniques du monde entier et quelques compositions, elles jouent avec les rythmes et les contrastes, et improvisent dans la bonne humeur.

Quant à « Symbiosonic », ce trio de rock médocain énergique mélange compositions chantées en français et reprises de groupes célèbres tels The clash, Red Hot chili Peppers,….

Les Tourelles 25 rue Edouard De Pontet Pauillac

