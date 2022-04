Café-concert Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: Cavagnac

Lot

Café-concert Cavagnac, 28 mai 2022, Cavagnac. Café-concert Cavagnac

2022-05-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-28

Cavagnac Lot Cavagnac Venez découvrir le groupe Hummingbrid et leur pop rock, à la Bodega le Pélissier.

Buvette sur place. +33 6 72 96 34 29 lesmâmesfêteurs

Cavagnac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cavagnac, Lot Autres Lieu Cavagnac Adresse Ville Cavagnac lieuville Cavagnac Departement Lot

Cavagnac Cavagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavagnac/

Café-concert Cavagnac 2022-05-28 was last modified: by Café-concert Cavagnac Cavagnac 28 mai 2022 Cavagnac Lot

Cavagnac Lot