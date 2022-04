CAFE-CONCERT : CÀTIA WERNECK TRIO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : CÀTIA WERNECK TRIO La Bellevilloise, 7 avril 2022, Paris. Catia Werneck s’est faite connaître en tant que ‘’side woman‘’ dans de nombreuses productions discographiques brésiliennes… Elle a très souvent prêté sa voix sur scène à des artistes français et la revue Brazil Tropical.

Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit Née à Rio de Janeiro dans une famille de musiciens, son père écoutait exclusivement du jazz. Elle apprend le piano à partir de 10 ans, puis pratique les percussions brésiliennes. A 21 ans, elle quitte le Brésil, part en tournée pour 3 mois et décide de s’installer en France où elle rencontre le groupe Boto Novos Tempos. Ensuite Catia enchaîne les Festivals de jazz. Catia chante notamment avec Touré Kunda, Patrick Bruel, Chico Buarque, puis est auteur-compositeur dans plusieurs films. En 1997, elle enregistre son premier album : Estrêla do Sultão. Catia a été sélectionnée par Peter Basler (agent de Joe Zawinul) pour représenter le Brésil dans les festivals internationaux. Depuis 1998, les albums se sont succédés: Estrêla do Sultão (Pygmalion records), ensuite il y a eu le Japon avec Saudades de Paris en 2000, La vie en Rose en 2004, Naturalmente (2006), Catia Canta Jobim (2007) album hommage à la Bossa Nova enregistré au Brésil, Obrigado Brasil (2009 NDA). Primavera arrive en 2010 avec la collaboration de Vincent Bidal. En 2011 Le Best of de Catia et la sortie en 2012 chez EMI Japon du l’album Bossa Catia. Catia Werneck relance sa carrière en France avec la sortie en 2014 de Tudo Bem. Elle ne cesse cependant d’aller régulièrement au Brésil où elle mène également une belle carrière. En 2017 elle propose un nouvel opus, Jongando, où Catia explore de nouveaux territoires et rend hommage au Jongo, cette musique traditionnelle brésilienne considérée comme la « grand-mère » de la samba. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

CAFE-CONCERT : CÀTIA WERNECK TRIO

