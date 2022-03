CAFE-CONCERT : BASTIEN RIBOT TRIO La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : BASTIEN RIBOT TRIO La Bellevilloise, 22 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Bastien Ribot Trio en concert à La Bellevilloise vendredi 22 avril 2022. Violoniste incontournable, Bastien Ribot est le cofondateur du RP Quartet où il s’est fait une réputation mondiale. Violoniste incontournable, Bastien Ribot est le cofondateur du RP Quartet où il s’est fait une réputation mondiale pour la justesse de son jeu d’archet et la qualité des arrangements qu’il signe. Son trio est une alliance entre tradition et modernité portée par une instrumentation mythique qui fut celles jadis de Jean-Luc Ponty ou Didier Lockwood. 18h30 : ouverture des portes 20h : début du concert La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

