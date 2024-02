Café-concert : Ballet des fous à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Ballet des fous en concert à La Bellevilloise vendredi 16 février 2024.

Le Ballet des Fous est né en 2021 de la rencontre de trois musiciens brésiliens à Paris. De cette combinaison a émergé un son original et unique qui mélange des influences de la musique classique, du jazz et des musiques du monde, mais qui maintient ses racines dans la riche culture brésilienne. Un véritable ballet de fous pour le corps et âme.

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Café-concert : Ballet des fous