CAFE-CONCERT : BACHIR SANOGO La Bellevilloise, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Samedi 28 janvier, Bachir Sanogo est à la Bellevilloise à l’occasion d’un café-concert. Bachir Sanogo nous offre une plongée vers ses racines musicales africaines, nourries de deux décennies de jazz, de blues et de folk. Universalité et transversalité sont ses marques de fabrique. Des rues d’Abidjan où il a grandi, aux conservatoires parisiens et aux grandes scènes du monde où il officie, l’auteur-compositeur-interprète distille son espoir de voir se réaliser tous les potentiels de son continent de naissance. Avec son approche singulière du Kamalé N’Goni mandingue, Bachir Sanogo accompagne ses messages modernes du son historique des chasseurs traditionnels, se permettant des mariages techniques délicats au potentiel émotionnel sans équivalent La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

