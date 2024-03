CAFÉ-CONCERT AVEC SWING DELUXE La Marbrerie Montreuil, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Entrée libre : 2 EUR

CONCERT SWING

La Marbrerie vous convie à ses cafés concerts !

Installez vous dans notre cantine, buvez un verre, dînez avec vos amis ou votre famille, accompagné d’artistes qui joueront spécialement pour l’occasion.

Une ambiance intimiste et chaleureuse assurée !

Pour le café concert du 19 mars, nous aurons le plaisir d’acceuillir Swing Deluxe !

Swing Deluxe est un septet parisien qui joue pour les danseurs de swing depuis 2012. C’est à l’origine un quartet de jazz qui joue la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli dans les bars à musique de la capitale. Swing Deluxe ajoute une touche vocale à la Sinatra à ce style typiquement parisien.

Puis l’orchestre rencontre (et tombe amoureux !) de la scène de danse swing parisienne. Batterie, trompette et saxophone se joignent bientôt au violon, aux guitares et à la contrebasse de la formation originale. L’orchestre ajoute des classiques de danse de Count Basie à Duke Ellington à son répertoire de standards de jazz manouche, créant un son unique sur la scène swing parisienne. La voix prend encore plus d’importance : de nombreuses chansons sont à présent chantées en chœur par tout l’orchestre.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/19-03-2024-19-00-swing-deluxe-caf%C3%A9-concert

CAFÉ-CONCERT AVEC SWING DELUXE