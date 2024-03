CAFÉ-CONCERT AVEC DGIZ La Marbrerie Montreuil, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Entrée libre : 2 EUR

CONCERT SLAM/JAZZ

La Marbrerie vous convie à ses cafés concerts !

Installez vous dans notre cantine, buvez un verre, dînez avec vos amis ou votre famille, accompagné d’artistes qui joueront spécialement pour l’occasion.

Une ambiance intimiste et chaleureuse assurée !

Pour le café concert du 13 mars, nous aurons le plaisir d’accueillir DGIZ et sa contrebasse !

▰▰ DGIZ

Artiste hors norme, poète, jongleur de mots, prestidigitateur de l’éloquence, improvisateur, Dgiz est une figure importante et attachante de la scène rap/slam des années 2000.

Armé d’un flow vif et d’instrus sombres et sans fioritures quand il rappe, sa musique se transforme dès qu’il prend sa contrebasse. Là il slame, joue avec le public, ralentit le rythme, parfois, et livre de véritables performances, souvent facétieuses.

Lauréat du Grand Zebrock en 2003, Dgiz, tel un feu-follet est partout, surtout où on ne l’attend pas. Il collabore aussi bien avec Bernard Cavanna, compositeur de musique contemporaine de renom, Louis Sclavis ou Michel Portal (Dgiz goes Djazz !) qu’avec son complice DJ Junkaz Lou, artiste hip-hop maniant les graffs et les platines.

Auteur et interprète de pièces de théâtre, slammeur, contrebassiste et rappeur, il est passé sur de nombreuses scènes, de Montreuil à Londres. Celui qui fait du « Rap d’Utilité Publique » compte bien rester inclassable.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/13-03-2024-19-00-caf%C3%A9-concert-dgiz

