Le samedi 18 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

Tout public. gratuit

Alpha Petulay est en café-concert le 18 novembre à La Bellevilloise ! Alpha Petulay est née au Congo et a grandi au Brésil. Elle commence à composer à l’âge de dix ans. C’est au Brésil que débute sa carrière musicale. À vingt ans, elle autoproduit son premier album Delight Tribal (2001) entourée de musiciens brésiliens. L’album est formidablement accueilli et lui ouvre la porte de nombreux festivals comme le Recbeat ou Recife Rock. Elle signe aussi un contrat avec la ville de Recife (Nord-Est du Brésil) pour se produire pendant les périodes decarnaval. Elle est très vite remarquée par le metteur en scène Caio Blat qui lui confie la direction musicale de la pièce de théâtre Karma écrite par Betito Tavare – 18h30 : ouverture des portes 20h : début du concert La réservation est vivement conseillée. 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

