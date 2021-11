Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : ACHILLE OUATTARA La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 20 novembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Achille Ouattara en concert à La Bellevilloise samedi 20 novembre 2021. Après avoir fait ses armes auprès des plus grands noms de la musique en Afrique de l’Ouest, Achille Ouattara a développé un projet original croisant rythmes funk et traditionnels burkinabé avec un son que ne renierait pas son mentor Marcus Miller. Le talent protéiforme lui permet de délivrer un cocktail détonant qui a fait danser toute l’Afrique francophone pendant sa tournées des Instituts français de Dakar à Douala en passant par Bamako et Ndjamena. Son trio propulsé par Moise Ouattara aux percussions et Désiré Somé à la guitare passe en revue en les mêlant toutes les facettes de la musique contemporaine du jazz au rock. – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3oJREzx L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

