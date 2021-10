Saint-Médard-en-Jalles Parc de l'ingénieur Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Café Compost Parc de l’ingénieur Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles

Café Compost Parc de l’ingénieur, 27 novembre 2021, Saint-Médard-en-Jalles. Café Compost

Parc de l’ingénieur, le samedi 27 novembre à 14:00

Objectifs : -Échanger sur le B.A-BA du compostage -Être apte à gérer son propre composteur -Partager les expériences et savoir-faire de chacun-e sur un mode convivial : -pour que le déchet ne soit plus synonyme de « corvée », mais de « ressource ».

22 places

Le compostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer les déchets produit par les habitants disposant d’un jardin Parc de l’ingénieur 61 rue Jean Jaurès, 33160 St Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Médard-en-Jalles Autres Lieu Parc de l'ingénieur Adresse 61 rue Jean Jaurès, 33160 St Médard en Jalles Ville Saint-Médard-en-Jalles lieuville Parc de l'ingénieur Saint-Médard-en-Jalles