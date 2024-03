Café compost Jardins familiaux Villenave-d’Ornon, samedi 6 avril 2024.

Café compost Jardins familiaux de Baugé Samedi 6 avril, 10h00 Jardins familiaux Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Une initiation au compostage.

Venez échanger et partager sur les bonnes pratiques.

Organisé par l’association Ras du sol.

Le compostage permet de dévier 30 à 50% des déchets que vous jetez dans la poubelle d’ordures ménagères.

Il permet aussi de réutiliser les végétaux.

Objectifs

Échanger sur le B.A-BA du compostage : emplacement, les ingrédients, équilibre Vert/Brun, les petites bêtes

Être apte à gérer un composteur dans son jardin et réussir son compost

Partager les expériences et savoir-faire de chacun-e sur un mode convivial : pour que le déchet ne soit plus synonyme de « corvée », mais de « ressource ».

Informations pratiques Bordeaux métropole

Vendredi 26 janvier 2024 de 14h à 16h

Samedi 6 avril 2024 de 10h à 12h

22 places

Jardins familiaux Impasse Yvon Mansencal, 33140 Villenave d’Ornonn Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 75 69 08 »}] [{« link »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/243/ »}] Les jardins familiaux sont composés de 32 parcelles individuelles d’environ 100m2 chacune, et comportant un petit cabanon individuel pour le rangement du matériel.

Cette initiative de la ville de Villenave d’Ornon s’adresse aux Villenavais qui résident en habitat collectif et qui souhaitent se retrouver pour jardiner, partager des moments de convivialité et échanger des savoir-faire. Des animations s’y déroulent régulièrement.

compostage zéro déchet