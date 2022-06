Café Compost Couzon Couzon Catégories d’évènement: 03160

COUZON

Café Compost Couzon, 18 juin 2022, Couzon. Café Compost Le jardin de Jean Christophe 60, rue des Bruyères Couzon

2022-06-18 – 2022-06-18 Le jardin de Jean Christophe 60, rue des Bruyères

Couzon 03160 semaine régionale du compostage de proximité chez les particuliers, du 11 au 19 juin.

Dans nos jardins au naturel;, découvrir, partager, les astuces, les techniques de paillage, le compostage. +33 7 83 05 96 13 https://aura.reseaucompost.fr/cafes-compost Le jardin de Jean Christophe 60, rue des Bruyères Couzon

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 03160, COUZON Autres Lieu Couzon Adresse Le jardin de Jean Christophe 60, rue des Bruyères Ville Couzon lieuville Le jardin de Jean Christophe 60, rue des Bruyères Couzon Departement 03160

Couzon Couzon 03160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couzon/

Café Compost Couzon 2022-06-18 was last modified: by Café Compost Couzon Couzon 18 juin 2022 03160 Couzon

Couzon 03160