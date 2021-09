Lille Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes Lille, Nord Café – Compost Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes, le mercredi 29 septembre à 15:00

### Les cafés-compost reprennent ! Vous pourrez tout apprendre sur le processus de compostage et les auxiliaires du compostage, déguster un café, acheter un bioseau et surtout repartir avec du compost tamisé. **Square Magenta** **Mercredi 6 octobre** **De 15h à 18h**

ouvert à tous

Venez discuter du compostage ! Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes, Lille

