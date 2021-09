Lille Angle des rue Jules Guesdes,des Postes et Van Dyck Lille, Nord Café – Compost Angle des rue Jules Guesdes,des Postes et Van Dyck Lille Catégories d’évènement: Lille

Angle des rue Jules Guesdes, des Postes et Van Dyck, le jeudi 30 septembre à 15:00

### Les cafés-compost reprennent ! Vous pourrez tout apprendre sur le processus de compostage et les auxiliaires du compostage, déguster un café, acheter un bioseau et surtout repartir avec du compost tamisé. **Square Magenta** **Mercredi 6 octobre** **De 15h à 18h**

Venez discuter du compostage ! Angle des rue Jules Guesdes,des Postes et Van Dyck rue Jules Guesde, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

2021-09-30T15:00:00 2021-09-30T18:00:00

