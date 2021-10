Cenon AMAP de Cenon Cenon, Gironde Café Compost AMAP de Cenon Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Café Compost AMAP de Cenon, 20 novembre 2021, Cenon. Café Compost

AMAP de Cenon, le samedi 20 novembre à 10:00

Objectifs : -Échanger sur le B.A-BA du compostage -Être apte à gérer son propre composteur -Partager les expériences et savoir-faire de chacun-e sur un mode convivial : -pour que le déchet ne soit plus synonyme de « corvée », mais de « ressource ».

22 places

Le compostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer les déchets produit par les habitants disposant d’un jardin. AMAP de Cenon 1 avenue Carnot, 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu AMAP de Cenon Adresse 1 avenue Carnot, 33150 Cenon Ville Cenon lieuville AMAP de Cenon Cenon