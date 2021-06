Café citoyen solidaire « d’ici et d’ailleurs » : Mauritanie Breil, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nantes.

Café citoyen solidaire « d’ici et d’ailleurs » : Mauritanie

Breil, le samedi 3 juillet à 15:00

Date : samedi 3 juillet Lieu : 38 rue du Breil, salle festive du pôle associatif Horaire : de 15H à 19H 15H : Accueil du public et déambulation libre pour découvrir l’exposition photo du projet Mauritanien porté par l’ACCOORD 15H20 : Hypothèse 1 : Ouverture par l’Adjoint en charge de la coopération décentralisée ou la Maire-présidente Hypothèse 2. Ouverture par Justine Boisteault (CEMEA) et Victoria Zorraquin (Pépinière Jeunesse Horizon) 15H30 : Diffusion de trois films documentaires sur le projet « Form’action à Nouakchott » mené en Mauritanie par l’ACCOORD depuis 2018. Lancement par Abder Ba (ACCOORD) des films qui illustreront : – les échanges interculturels qui ont émergé lors des séjours des jeunes dans le quartier El Mina à Nouakchott et le lien pérenne qui s’est créé entre les deux structures associatives l’ACCOORD et l’AFEPAS – la solidarité locale et l’émulation positive qui s’est dégagée autour du projet avec les habitants du quartier du Breil et des Dervallières pendant le 1er confinement, débouchant sur l’envoi d’un conteneur solidaire à Nouakchott en décembre 2020 1er film sur le voyage à Nouakchott et les échanges entre jeunes nantais et mauritaniens. Durée 30min 2ème film sur l’envoi du conteneur solidaire. Durée 9 min 3ème film sur la réception du conteneur en Mauritanie. Durée 5 min. 16H30 : Connexion en visioconférence avec la Mauritanie et les porteurs de projets de l’AFEPAS pour affirmer le lien de réciprocité et de partage créé entre les jeunes d’ici et là-bas et aborder les perspectives de collaboration pour l’avenir (jumelage de structure entre la Maison de quartier et Breil et l’AFEPAS) 16H45 : Intervention de l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France, sur leur coopération avec les Eclaireurs de Rufisque (accueil d’animateurs de Rufisque pour animer des ateliers avec des jeunes scouts) et l’engagement bénévole intergénérationnel 17H00 : Temps d’échanges et de partage sur l’engagement volontaire en solidarité international, ici et ailleurs, animé par les jeunes de la pépinière Jeunesse Horizon et les CEMEA : – Témoignages des porteurs de projets impliqués dans les deux actions présentées (découvertes, bénéfices, continuité…) – Ouverture du débat sur le lien que l’on peut faire entre solidarité internationale et solidarité locale : des habitants s’investissent localement dans leurs quartiers (Présentation de l’initiative des paniers solidaires débutés en 2020 ; présence d’Ayoub Bouchehed, qui sera récompensé « Prodige de la République » par le Préfet de Loire-atlantique en juillet prochain) 17H50 : Hypothèse 1. Bilan des échanges et lancement du temps convivial et musical par l’adjoint en charge de la coopération décentralisée ou la Maire-Présidente Hypothèse 2. Lancement du temps convivial par Justine Boisteault (CEMEA) et Victoria Zorraquin (Pépinière Jeunesse Horizon) 18H00 : Animation musicale et temps convivial – Stand ouvert à la convivialité dans le jardin (café, boissons etc). – Temps musical : Mamadou DEM (groupe de 3 musiciens, acoustique et folklore) 19H00 : Mot de clôture du café et ouverture de la soirée festive organisée par l’ACCOORD jusqu’à 23H Acteurs mobilisés : CEMEA : association d’éducation populaire engagée, depuis plus de 60 ans, dans tous les domaines de l’éducation et du travail social : les loisirs éducatifs, l’éducation des jeunes enfants, l’école, l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées, les pratiques culturelles,l’insertion sociale et professionnelle, l’éducation à l’environnement… ACCOORD : l’Accoord est une association d’éducation populaire créée en 1985. L’Accoord propose à Nantes 21 centres socioculturels, maisons de quartier et un espace de plein air situé à Port-Barbe. Pépinière Jeunesse Horizon : lieu de vie sociale et un espace de ressource où les jeunes de 16 à 30 ans peuvent s’informer et être accompagné dans leurs démarches et projets. Parcours le Monde : association qui a pour objet de promouvoir et développer, à travers l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et la citoyenneté. Eclaireuses, Eclaireurs de France : fondée en 1911 et basée sur le volontariat, l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France promeut la méthode scoute, basée sur la vie en petit groupe, l’éducation par l’action, la vie dans la nature, le cadre symbolique, la progression personnelle, le soutien des adultes et l’engagement sur nos valeurs et dans la communauté.

Lancement du premier café citoyen solidaire, engagement de campagne Ville de Nantes

Breil nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T19:00:00