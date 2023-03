Café citoyen : Mon fils joue à la poupée et mafille boxe et alors… Ecole du Lac Vert Biganos Catégories d’Évènement: 33380

2023-06-27 18:30:00 – 2023-06-27 20:30:00

33380 EUR Café citoyen : Mon fils joue à la poupée et mafille boxe et alors…

Fille garçon même éducation

Invitée : Adeline Boiteux de solidarité Femmes Bassin

Le mardi 27 Juin de 18h30 à 20h30 à l’école du lac vert

Le café citoyen est un espace de débat et de partage ouvert à tous, animés par des citoyens.

Des invités viendront partager leurs expériences avec nous pour nourrir nos échanges.

Inscription auprès de la maison des associations : 05 57 70 17 54 ou vieassociative@villedebiganos.fr

Ecole du Lac Vert Allée des Pignots Biganos

