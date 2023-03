Café citoyen : Devenir et être citoyen dans ma ville Bar Restaurant Le Tagon Biganos Catégories d’Évènement: 33380

33380 EUR Café citoyen : « Devenir et être citoyen dans ma ville »

Invitée : Sandrine Rui Maîtresse de conférences en sociologie. Chercheure au centre Émile-Durkeim

Le mardi 21 mars à 17h au bar restaurant Le Tagon

