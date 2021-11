Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Café cité: intervention des Petits débrouillards sur la thématique du « Vivre Ensemble » La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Café cité: intervention des Petits débrouillards sur la thématique du « Vivre Ensemble » La cabane à sucre… d’orge, 15 décembre 2021, Châtellerault. Café cité: intervention des Petits débrouillards sur la thématique du « Vivre Ensemble »

La cabane à sucre… d’orge, le mercredi 15 décembre à 16:00

Dans le cadre du programme « Mission H » (développé avec le soutien de la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme ») nous proposons aux participants par le biais de petits ateliers/jeux ponctués de débats, de s’interroger sur les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme, de genre, d’interculturalité… Au programme : explorer différentes facettes de la diversité culturelle, notre perception sur cette diversité et différentes manières de déconstruire et dépasser ses préjugés sur les autres cultures. Qu’est que l’interculturalité ? Quels en sont les processus ? Jauge limitée _Organisé par le Centre Socioculturel des Minimes_

Gratuit, pass sanitaire obligatoire, sur réservation

« Diversité culturelle et vivre ensemble » La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu La cabane à sucre... d'orge Adresse Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville La cabane à sucre... d'orge Châtellerault