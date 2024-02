Café cinoch : le polar – Samedi 17 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, samedi 17 février 2024.

Café cinoch : le polar – Samedi 17 février Policier, thriller, suspens, la vidéothécaire fera un tour de ce genre cinématographique. Samedi 17 février, 10h30 Médiathèque Georges Wolinski Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:30:00+01:00 – 2024-02-17T12:00:00+01:00

À l‘aide d’extraits de film, elle reviendra sur l’histoire du cinéma policier français. Ce sera l’occasion de redécouvrir des classiques ou de découvrir des films policiers plus récents.

Adultes et ados

Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.fenouillet.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 85 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-fenouillet.fr »}]

café cinéma