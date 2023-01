Café ciné spécial cinéma d’animation asiatique Médiathèque Marguerite Yourcenar, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Inscriptions à partir du 11 février, auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Une conférence ludique, interactive et participative sur l’histoire du cinéma d’animation asiatique illustrée d’extraits et animée par Margot Dugué & Bastien Champougny.

Des mondes féériques d’Hayao Miyazaki aux futurs dystopiques de Mamoru Oshii, du Tombeau des Lucioles à Akira en passant par Your Name ou Paprika : nous connaissons toutes et tous les grands classiques de l’animation japonaise… Mais que se cache-t-il derrière ces chefs-d’œuvre ? Quelle est l’histoire du cinéma d’animation japonais ? Et ailleurs, en Asie ? En Chine, en Corée ?

À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et de documents rares, nous vous proposons de plonger avec nous dans la passionnante histoire du cinéma d’animation asiatique ! Venez découvrir les grands noms, les grandes périodes, les grands savoirs-faire des cinéastes d’animation asiatiques, que nous décortiquerons ensemble à travers les décennies !

Que vous soyez déjà passionné·e·s par ces films ou que vos connaissances se limitent à Totoro, on vous garantit que vous trouverez votre compte dans ce Café Ciné dépaysant ! Un voyage à travers le temps et les pays qui vous permettra de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles œuvres et, peut-être, une nouvelle passion ! https://cafecine.fr

Samedi 11 mars 2023 à 15h

Auditorium (niveau -1)

Public ado-adulte

Sur inscription à partir du 11 février sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41 rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

