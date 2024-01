Café ciné : « L’histoire des comédies romantiques au cinéma » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 11h00 à 13h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Entrée libre

Une présentation ludique et approfondie de la comédie romantique au cinéma, par Margot Dugué et Bastien Champougny.

Vous faites peut-être partie de ceux pour qui c’est un plaisir coupable, qui le considèrent comme un rituel incontournable des fêtes de fin d’année ou comme un petit réconfort lors de moments difficiles. Ou peut-être bien qu’il incarne votre némésis absolu. Un genre qui ne vous parle pas et qui vous semble, a priori, complètement idiot.

Mais quel que soit votre rapport aux comédies romantiques, c’est un genre que vous connaissez forcément. Quand Harry rencontre Sally, Certains l’aiment chaud, Le Journal de Bridget Jones, L’arnacoeur ? Des films cultes rentrés dans notre culture commune depuis des années pour le meilleur… comme pour le pire.

Mais… qu’est-ce qui fait, concrètement, l’essence de la comédie romantique ? Comment ce genre fonctionne t-il ? Quels en sont les codes, les mécaniques, l’idéologie ? Quelle vision du monde et quelles représentations des femmes et des relations amoureuses ces films véhiculent ? Et surtout, pourquoi est-ce qu’ils nous touchent tant… ou nous exaspèrent à ce point ?

Longtemps méprisée et dénigrée à travers les décennies, la comédie romantique fait partie de ces genres dont l’histoire et le public suscitent généralement peu d’intérêt. Et si c’était une erreur ? N’y aurait-il pas beaucoup à dire… et à apprendre avec ce genre ?

C’est ce que nous vous invitons à découvrir lors de ce Café Ciné exceptionnel qui lui est entièrement dédié ! À l’aide d’extraits, de quizz, de débats et de quelques paquets de mouchoirs, venez plonger avec nous dans les tréfonds mielleux de la comédie romantique, que nous décortiquerons ensemble, de son histoire à son fonctionnement mais aussi de ses chefs-d’œuvre à ses pires navets !

Pots de crèmes glacées non fournis.

Entrée libre, au deuxième étage de la médiathèque

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Bastien Champougny & Margot Dugué