Café-Ciné : les séries Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Café-Ciné : les séries Médiathèque Françoise Sagan, 25 mai 2023, Paris. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Venez passer un moment convivial en assistant à cette conférence ludique et participative à l’aide d’extraits, de quizz, de débats et de documents rares, dédiée aux œuvres qui rythment nos vies. Que vous soyez un.e sérivore incollable ou débutant.e en la matière, venez en discuter avec nous ! Depuis l’irruption de Netflix et de la SVOD dans nos vies, les séries télévisées sont devenues une composante omniprésente de notre quotidien. Mais… aujourd’hui, à quoi ressemble concrètement une série ? Quels sont les nouveaux genres, les nouvelles règles ? Les nouveaux chefs d’œuvres ? De Chernobyl à WandaVision, d’Arcane à The Crown et sans oublier Squid Game, Borgen ou En Thérapie ! Les comédies, les séries Netflix, les dramas coréens, les séries scandinaves, les productions interactives et même l’histoire du streaming en France, de Megaupload à Salto ! Quelles sont les nouvelles méthodes de production, de diffusion et d’écriture des séries télévisées ? Nous n’oublierons (presque) rien ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Café – Ciné Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Café-Ciné : les séries Médiathèque Françoise Sagan 2023-05-25 was last modified: by Café-Ciné : les séries Médiathèque Françoise Sagan Médiathèque Françoise Sagan 25 mai 2023 Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris

Paris Paris